По сериалу «Монстр: История Джеффри Дамера» сделают ещё два шоу про других маньяков

После невероятного успеха сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» Netflix решил продлить шоу сразу на два сезона. Авторы продолжат рассказывать истории про других серийных убийц в стиле «Американской истории ужасов», автором которой тоже выступает Райан Мёрфи.
«Монстр: История Джеффри Дамера» — третий самый популярный сериал в истории Netflix. За первые 28 дней шоу посмотрели в течение 701,3 млн часов. Больше было только у «Игры в кальмара» (1,65 млрд часов) и «Очень странных дел 4» (1,35 млрд часов).
«Монстр: История Джеффри Дамера» — биографический криминальный сериал, посвящённый Джеффри Дамеру, известному как Каннибал из Милуоки. В 1992 году он был приговорён к 15 пожизненным срокам за убийства и другие вопиющие преступления. Главную роль в шоу исполнил Эван Питерс («Мэйр из Исттауна»).
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