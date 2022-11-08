По сериалу «Монстр: История Джеффри Дамера» сделают ещё два шоу про других маньяков

После невероятного успеха сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» Netflix решил продлить шоу сразу на два сезона. Авторы продолжат рассказывать истории про других серийных убийц в стиле «Американской истории ужасов», автором которой тоже выступает Райан Мёрфи.

«Монстр: История Джеффри Дамера» — третий самый популярный сериал в истории Netflix. За первые 28 дней шоу посмотрели в течение 701,3 млн часов. Больше было только у «Игры в кальмара» (1,65 млрд часов) и «Очень странных дел 4» (1,35 млрд часов).

«Монстр: История Джеффри Дамера» — биографический криминальный сериал, посвящённый Джеффри Дамеру, известному как Каннибал из Милуоки. В 1992 году он был приговорён к 15 пожизненным срокам за убийства и другие вопиющие преступления. Главную роль в шоу исполнил Эван Питерс («Мэйр из Исттауна»).