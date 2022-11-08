Сегодня будет «Кровавая Луна». Реальный «Рагнарёк» в преддверии выхода новой God of War

Релиз God of War Ragnarok состоится уже через несколько часов — игра будет доступна 9 ноября в 00:00 мск. Издание IGN обратило внимание, что полное лунное затмение или же «Кровавая Луна» состоится 8 ноября. Совпадение это или нет, неизвестно, но факт забавный, поскольку в скандинавских мифах затмение — начало Рагнарёка.
Во время затмения Луна встанет на одну линию с Землёй и Солнцем и получит красноватый цвет. Учитывая, что Ragnarok будет связана со скандинавским концом света, одним из предвестников которого станет затмение, разработчики, кажется, нашли идеальное время для выпуска проекта.
В событиях, предшествующих Рагнарёку, есть и другие важные моменты. Один из них: выслеживание Солнца и Луны гигантскими волками Сколльем и Хати. Нечто похожее будет в игре, и это даже не спойлер. Сцену буквально показали в официальном трейлере игры.
Релиз игры состоится на PS4 и PS5.
- 8 ноября 2022
-
15:34
-
15:30
-
15:06
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:33
-
14:31
-
14:11
-
14:08
-
14:02
-
13:39
-
13:27
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:41
-
12:14
-
11:42
-
10:59
-
10:20
-
09:57
-
09:30
-
01:46
- 7 ноября 2022
-
23:56
-
23:50
-
21:14
-
20:42
-
20:15
-
19:57
-
19:43
-
19:42
-
19:17
-
18:34
-
18:14