Сегодня будет «Кровавая Луна». Реальный «Рагнарёк» в преддверии выхода новой God of War

Релиз God of War Ragnarok состоится уже через несколько часов — игра будет доступна 9 ноября в 00:00 мск. Издание IGN обратило внимание, что полное лунное затмение или же «Кровавая Луна» состоится 8 ноября. Совпадение это или нет, неизвестно, но факт забавный, поскольку в скандинавских мифах затмение — начало Рагнарёка.

Во время затмения Луна встанет на одну линию с Землёй и Солнцем и получит красноватый цвет. Учитывая, что Ragnarok будет связана со скандинавским концом света, одним из предвестников которого станет затмение, разработчики, кажется, нашли идеальное время для выпуска проекта.

Новость по теме Русский язык в God of War Ragnarok будет во всём мире

В событиях, предшествующих Рагнарёку, есть и другие важные моменты. Один из них: выслеживание Солнца и Луны гигантскими волками Сколльем и Хати. Нечто похожее будет в игре, и это даже не спойлер. Сцену буквально показали в официальном трейлере игры.

Релиз игры состоится на PS4 и PS5.