Отменённую RTX 4080 хотят выпустить как RTX 4070 Ti
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Инсайдер и датамайнер под ником kopite7kimi поделился вполне очевидной информацией: NVIDIA выпустит RTX 4070 Ti с характеристиками ранее отменённой RTX 4080 на 12 ГБ. Точной даты релиза видеокарты и её возможной стоимости пока нет.
Изначально NVIDIA анонсировала две версии RTX 4080: на 16 и 12 ГБ. Вторая оказалась намного слабее первой, из-за чего компанию жёстко раскритиковали фанаты. Впоследствии корпорация отменила релиз 4080 на 12 ГБ и извинилась перед пользователями. О планах на перевыпуск чипа под другим названием в NVIDIA не сообщали.
Тесты отменённой 4080 на 12 ГБ попали в Сеть ещё в конце октября. Если верить синтетическим программам, то она мощнее обычной RTX 3090, но слабее RTX 3090 Ti.
Новость по темеОтменённую RTX 4080 на 12 ГБ протестировали специалисты
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