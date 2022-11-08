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Первые 17 минут God of War Ragnarok смотреть онлайн

Рагнарёк близко. Первые 17 минут God of War Ragnarok
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Материал содержит спойлеры God of War Ragnarok.

8 ноября в 14:00 по московскому времени God of War Ragnarok добралась до Новой Зеландии. В Сети уже начали появляться крупные спойлеры проекта, включая полное прохождение, финальную битву и некоторые важные сюжетные события. Портал IGN опубликовал первые 17 минут игры, в которых можно узнать сюжетную завязку и насладиться зимними пейзажами.

Мы же не рекомендуем смотреть материалы геймерам, которые планируют погрузиться в God of War Ragnarok уже сегодня ночью. Проект выйдет 9 ноября в 00:00 по местному времени на PS4 и PS5, так что проще дождаться ночи и насладиться проектом самостоятельно.

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