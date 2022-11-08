People признала Криса Эванса самым сексуальным мужчиной года

Американский журнал People признал актёра Криса Эванса самым сексуальным мужчиной 2022 года. Эванс получил широкую известность благодаря роли Капитана Америка в фильмах Marvel Studios. Недавно его можно было увидеть в шпионском триллере «Серый человек» от братьев Руссо.

Актёр в шутку отметил, что теперь его мама будет счастлива. Она и без этого гордилась сыном, а теперь у неё будет ещё один повод.

Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно сможет похвастаться.

По словам актёра, теперь над ним будут подшучивать все друзья и близкие люди. Кстати, People взял комментарий и у мамы Криса Эванса. Она отметила, что вся семья будет вне себя от счастья.

Я этому даже не удивлена. Наша семья будет вне себя от радости.

Крис Эванс попрощался с ролью Капитана Америка после фильма «Мстители: Финал». Не исключено, что в будущих проектах Marvel Studios мы снова увидим актёра.