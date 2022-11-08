People признала Криса Эванса самым сексуальным мужчиной года
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Американский журнал People признал актёра Криса Эванса самым сексуальным мужчиной 2022 года. Эванс получил широкую известность благодаря роли Капитана Америка в фильмах Marvel Studios. Недавно его можно было увидеть в шпионском триллере «Серый человек» от братьев Руссо.
Актёр в шутку отметил, что теперь его мама будет счастлива. Она и без этого гордилась сыном, а теперь у неё будет ещё один повод.
Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно сможет похвастаться.
По словам актёра, теперь над ним будут подшучивать все друзья и близкие люди. Кстати, People взял комментарий и у мамы Криса Эванса. Она отметила, что вся семья будет вне себя от счастья.
Я этому даже не удивлена. Наша семья будет вне себя от радости.
Крис Эванс попрощался с ролью Капитана Америка после фильма «Мстители: Финал». Не исключено, что в будущих проектах Marvel Studios мы снова увидим актёра.
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