В России могут вырасти цены на домашний интернет

Издание TelecomDaily опубликовало результаты опроса, проведённого среди представителей телекоммуникационных сетей РФ. Оказалось, что 88% опрошенных заявили, что ожидают повышения цен на домашний интернет в 2023 году.

По данным аналитиков, отечественные телекоммуникационные компании находятся под давлением внешних факторов. В первую очередь – из-за ухода международных вендоров с российского рынка и подорожания специального оборудования, которое стало дефицитным товаром. О росте издержек сообщили в 71% опрошенных компаний.

Почти половина опрошенных заявили, что тарифы вырастут в пределах от 10% до 15%. Треть респондентов считают, что тарифы вырастут, но не сильно — от 3 до 9%. О возможном снижении или сохранении цен не высказался ни один из опрошенных.