В России могут вырасти цены на домашний интернет

Издание TelecomDaily опубликовало результаты опроса, проведённого среди представителей телекоммуникационных сетей РФ. Оказалось, что 88% опрошенных заявили, что ожидают повышения цен на домашний интернет в 2023 году.
По данным аналитиков, отечественные телекоммуникационные компании находятся под давлением внешних факторов. В первую очередь – из-за ухода международных вендоров с российского рынка и подорожания специального оборудования, которое стало дефицитным товаром. О росте издержек сообщили в 71% опрошенных компаний.
Почти половина опрошенных заявили, что тарифы вырастут в пределах от 10% до 15%. Треть респондентов считают, что тарифы вырастут, но не сильно — от 3 до 9%. О возможном снижении или сохранении цен не высказался ни один из опрошенных.
- 8 ноября 2022
-
17:10
-
16:48
-
16:41
-
16:18
-
16:14
-
16:09
-
16:01
-
15:34
-
15:30
-
15:06
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:33
-
14:31
-
14:11
-
14:08
-
14:02
-
13:39
-
13:27
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:41
-
12:14
-
11:42
-
10:59
-
10:20
-
09:57
-
09:30
-
01:46
- 7 ноября 2022
-
23:56
-
23:50
-
21:14
-
20:42