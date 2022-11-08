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В Cyberpunk 2077 добавили FSR 2.1 — даже на PS5 и Xbox Series

В Cyberpunk 2077 добавили FSR 2.1 — даже на PS5 и Xbox Series
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CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 патч 1.61. Он уже доступен для скачивания на всех платформах. Апдейт устраняет множество ошибок, а всего в нём более десятка исправлений.

Больше всего исправлений было сделано в открытом мире. Разработчики также поправили множество ошибок с различными квестами. Также авторы внесли исправления в визуальную составляющую игру и сам геймплей. Так, теперь игроки могут создать легендарный вариант культового револьвера Amnesty, однако больше не смогут вызывать баг, который отменял урон от падения во время стрельбы.

Ещё CD Projekt RED добавила поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 для ПК, PS5 и Xbox Series. Она позволяет масштабировать картинку и улучшать её качество. Также Джуди больше не будет исчезать, находясь в своей квартире, — игроки на это жаловались.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК и консолях, кроме Switch.

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