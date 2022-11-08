Киберспортсмен случайно раскрыл обновлённые составы NAVI и Team Spirit по Dota 2

Саппорт Natus Vincere Георгий swedenstrong Зайналабидов во время прямой трансляции случайно показал окно с результатом тренировочного матча с Team Spirit.

Обе команды играют в обновлённых составах. За «драконов» вместо Александра TORONTOTOKYO Хертека играет бывший мидер BetBoom Team Денис Larl Сигитов. У NAVI же полностью новый ростер, за исключением самого swedenstrong.

Фото: LEGENDWP

Помимо экрана с никами, Георгий также раскрыл переписку: в ней он делился со знакомым эмоциями от игры в новом ростере. По мнению swedenstrong, новый керри пока не показывает хорошего уровня игры.

Возможный состав Natus Vincere:

Максим Shigetsu Попадинец;

Никита young G Бочко;

Абдималик Malik Сайлау;

Георгий swedenstrong Зайналабидов;

Арман Malady Оразбаев.

Стоит отметить, что это тестовые варианты составов команд — вполне вероятно, что до начала профессионального сезона они ещё могут измениться.