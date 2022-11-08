Киберспортсмен случайно раскрыл обновлённые составы NAVI и Team Spirit по Dota 2
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Саппорт Natus Vincere Георгий swedenstrong Зайналабидов во время прямой трансляции случайно показал окно с результатом тренировочного матча с Team Spirit.
Обе команды играют в обновлённых составах. За «драконов» вместо Александра TORONTOTOKYO Хертека играет бывший мидер BetBoom Team Денис Larl Сигитов. У NAVI же полностью новый ростер, за исключением самого swedenstrong.
Фото: LEGENDWP
Помимо экрана с никами, Георгий также раскрыл переписку: в ней он делился со знакомым эмоциями от игры в новом ростере. По мнению swedenstrong, новый керри пока не показывает хорошего уровня игры.
Возможный состав Natus Vincere:
- Максим Shigetsu Попадинец;
- Никита young G Бочко;
- Абдималик Malik Сайлау;
- Георгий swedenstrong Зайналабидов;
- Арман Malady Оразбаев.
Стоит отметить, что это тестовые варианты составов команд — вполне вероятно, что до начала профессионального сезона они ещё могут измениться.
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