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Киберспортсмен случайно раскрыл обновлённые составы NAVI и Team Spirit по Dota 2

Киберспортсмен случайно раскрыл обновлённые составы NAVI и Team Spirit по Dota 2
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Саппорт Natus Vincere Георгий swedenstrong Зайналабидов во время прямой трансляции случайно показал окно с результатом тренировочного матча с Team Spirit.

Обе команды играют в обновлённых составах. За «драконов» вместо Александра TORONTOTOKYO Хертека играет бывший мидер BetBoom Team Денис Larl Сигитов. У NAVI же полностью новый ростер, за исключением самого swedenstrong.

Фото: LEGENDWP

Помимо экрана с никами, Георгий также раскрыл переписку: в ней он делился со знакомым эмоциями от игры в новом ростере. По мнению swedenstrong, новый керри пока не показывает хорошего уровня игры.

Возможный состав Natus Vincere:

  • Максим Shigetsu Попадинец;
  • Никита young G Бочко;
  • Абдималик Malik Сайлау;
  • Георгий swedenstrong Зайналабидов;
  • Арман Malady Оразбаев.

Стоит отметить, что это тестовые варианты составов команд — вполне вероятно, что до начала профессионального сезона они ещё могут измениться.

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