Состоялся выход God of War Ragnarok

Дождались! God of War Ragnarok добралась до цифровых магазинов в России. Проект доступен для всех обладателей игры на PS4 и PS5, которые покупали её через аккаунты других регионов.
Как мы ранее сообщали, в Турции Ragnarok доступна с русскими субтитрами. Что касается русской озвучки, то её в игре нет, потому что Sony отнесла страну к азиатскому региону с другим набором языков.
God of War Ragnarok расскажет о том, как Кратос и его сын Атрей будут пытаться остановить скандинавский конец света — Рагнарёк. В Ragnarok мы вновь увидим Брока, Мимира и Фрею, а также столкнёмся с богом грома Тором. Герои встретят на своём пути и новых персонажей, о которых разработчики упоминали лишь вскользь. Критики уже прошли игру и называют её произведением искусства.
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