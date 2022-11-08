Natus Vincere подписала состав по Valorant с двумя игроками из России

Украинский клуб Natus Vincere представил новый состав по командному шутеру Valorant, который будет представлять организацию в европейской франшизной лиге.

Основой для ростера стали экс-игроки FunPlus Phoenix, которая не смогла получить место в лиге и закрыла состав. Пятёрка опытного украинского капитана Кирилла ANGE1 Карасёва претерпела лишь одно изменение — место Ардиса ardiis Свареникса занял Мехмет cNed Ягыз Ипек.

В команду также вошли россияне Shao и SUYGETSU — вместе с партнёрами по FPX они побеждали на Valorant Masters в Копенгагене и заняли четвёртое место на последнем чемпионате мира.

Новый состав NAVI по Valorant:

Кирилл ANGE1 Карасёв;

Андрей Shao Кипрский;

Понтус Zyppan Ик;

Дмитрий SUYGETSU Илюшин;

Мехмет cNed Ягыз Ипек.

Первый сезон европейской лиги по Valorant пройдёт с 26 марта по 28 мая 2023 года в Берлине.