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Natus Vincere подписала состав по Valorant с двумя игроками из России

Natus Vincere подписала состав по Valorant с двумя игроками из России
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Украинский клуб Natus Vincere представил новый состав по командному шутеру Valorant, который будет представлять организацию в европейской франшизной лиге.

Основой для ростера стали экс-игроки FunPlus Phoenix, которая не смогла получить место в лиге и закрыла состав. Пятёрка опытного украинского капитана Кирилла ANGE1 Карасёва претерпела лишь одно изменение — место Ардиса ardiis Свареникса занял Мехмет cNed Ягыз Ипек.

В команду также вошли россияне Shao и SUYGETSU — вместе с партнёрами по FPX они побеждали на Valorant Masters в Копенгагене и заняли четвёртое место на последнем чемпионате мира.

Новый состав NAVI по Valorant:

  • Кирилл ANGE1 Карасёв;
  • Андрей Shao Кипрский;
  • Понтус Zyppan Ик;
  • Дмитрий SUYGETSU Илюшин;
  • Мехмет cNed Ягыз Ипек.

Первый сезон европейской лиги по Valorant пройдёт с 26 марта по 28 мая 2023 года в Берлине.

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