Вышел первый трейлер фильма «Кит» с тучным Бренданом Фрейзером

Кинокомпания A24 выпустила тизер будущего фильма «Кит» Даррена Аронофски («Фонтан», «Реквием по мечте»). В ролике показали героя Брендана Фрейзера — невероятно тучного человека в депрессии, который недавно потерял очень близкого человека. Когда-то он бросил свою семью, однако теперь ему предстоит наладить отношения с дочерью и понять, как ему жить дальше.

Вместе с Фрейзером в фильме сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк — она исполнит роль 17-летней дочери. На показе на Венецианском кинофестивале люди аплодировали стоя, а сам Фрейзер сильно растрогался и не сдерживал слёзы.

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Мировая премьера «Кита» состоится 9 декабря. Пока неясно, доберётся ли картина до отечественных кинотеатров.

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