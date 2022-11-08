Вышел первый трейлер фильма «Кит» с тучным Бренданом Фрейзером
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Кинокомпания A24 выпустила тизер будущего фильма «Кит» Даррена Аронофски («Фонтан», «Реквием по мечте»). В ролике показали героя Брендана Фрейзера — невероятно тучного человека в депрессии, который недавно потерял очень близкого человека. Когда-то он бросил свою семью, однако теперь ему предстоит наладить отношения с дочерью и понять, как ему жить дальше.
Вместе с Фрейзером в фильме сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк — она исполнит роль 17-летней дочери. На показе на Венецианском кинофестивале люди аплодировали стоя, а сам Фрейзер сильно растрогался и не сдерживал слёзы.
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Мировая премьера «Кита» состоится 9 декабря. Пока неясно, доберётся ли картина до отечественных кинотеатров.
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