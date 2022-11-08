Авторы God of War Ragnarok настоятельно рекомендуют установить патч первого дня
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Прямо перед релизом God of War Ragnarok разработчики из студии Santa Monica выпустили патч первого дня. Авторы настоятельно порекомендовали его загрузить и ни в коем случае не отменять его установку.
Мы выпустили обновление первого дня для God of War Ragnarok! Мы настоятельно рекомендуем вам загрузить этот патч, чтобы получить наилучшие впечатления от игры 9 ноября!
В первом патче разработчики исправили небольшие технические проблемы вроде падения частоты кадров, неверного отображения текстур и другие редко встречающиеся ошибки. Кроме того, обновление устраняет и некоторые баги в квестах, которые мешали комфортному прохождению.
God of War Ragnarok выходит уже сегодня ночью на PS4 и PS5. Ранее в Сети уже появились первые 17 минут геймплея.
Новость по темеРагнарёк близко. Первые 17 минут God of War Ragnarok
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