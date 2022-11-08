Авторы God of War Ragnarok настоятельно рекомендуют установить патч первого дня

Прямо перед релизом God of War Ragnarok разработчики из студии Santa Monica выпустили патч первого дня. Авторы настоятельно порекомендовали его загрузить и ни в коем случае не отменять его установку.

Мы выпустили обновление первого дня для God of War Ragnarok! Мы настоятельно рекомендуем вам загрузить этот патч, чтобы получить наилучшие впечатления от игры 9 ноября!

В первом патче разработчики исправили небольшие технические проблемы вроде падения частоты кадров, неверного отображения текстур и другие редко встречающиеся ошибки. Кроме того, обновление устраняет и некоторые баги в квестах, которые мешали комфортному прохождению.

God of War Ragnarok выходит уже сегодня ночью на PS4 и PS5. Ранее в Сети уже появились первые 17 минут геймплея.