В Европе запустили масштабное расследование сделки Microsoft и Activision Blizzard

У Европейской комиссии осталось слишком много опасений по сделке Microsoft и Activision Blizzard, из-за чего было решено запустить вторую фазу расследования и масштабно проверить всё.
Наибольшее опасение у комиссии вызывает то, что получив доступ к брендам Activision Blizzard в Microsoft захотят сделать крупнобюджетные хиты, такие как Call of Duty, эксклюзивами своих платформ. У регулятора теперь 90 рабочих дней, до 23 марта 2023 года, чтобы вынести финальное решение.
И проблема не исключительно в том, что игры Activision Blizzard могут перестать выходить на PlayStation, но и в облачных сервисах. Комиссия переживает, что эксклюзивный доступ к брендам издательства только через сервисы Microsoft может пагубно повлиять на конкуренцию в сфере. Также есть опасения за рынок ПК.
- 8 ноября 2022
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