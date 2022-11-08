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Sonic Frontiers мощно стартовала в Steam. У неё уже пара рекордов

Sonic Frontiers мощно стартовала в Steam. У неё уже пара рекордов
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Критики не остались в восторге от Sonic Frontiers, но отметили, что серия наконец-то нащупала верное направление. Новинка получила неплохие отзывы, хоть многие отмечали, что игру стоило отложить и доработать.

Фанатам же, судя по рейтингу платформера в Steam, вообще всё понравилось. Сейчас положительных оценок от пользователей — 91%. Это один из самых высоких показателей для игр про Соника в магазине. И пиковый онлайн уже превысил 13 тыс. человек и продолжает расти — это абсолютный рекорд.

Показатели самых популярных игр про Соника в Steam:

  1. Sonic Frontiers — 13 547 человек (и растёт).
  2. Sonic Mania — 11 937 человек.
  3. Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection — 5861 человек.
  4. Sonic Origins — 2668 человек.
  5. Sonic Forces — 2058 человек.
  6. Sonic Generations — 1686 человек.
  7. Team Sonic Racing — 1056 человек.
  8. Sonic Adventure 2 — 693 человека.
  9. Sonic Adventure — 332 человека.

Sonic Frontiers вышла сегодня на ПК и консолях.

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