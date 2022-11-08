Sonic Frontiers мощно стартовала в Steam. У неё уже пара рекордов
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Критики не остались в восторге от Sonic Frontiers, но отметили, что серия наконец-то нащупала верное направление. Новинка получила неплохие отзывы, хоть многие отмечали, что игру стоило отложить и доработать.
Фанатам же, судя по рейтингу платформера в Steam, вообще всё понравилось. Сейчас положительных оценок от пользователей — 91%. Это один из самых высоких показателей для игр про Соника в магазине. И пиковый онлайн уже превысил 13 тыс. человек и продолжает расти — это абсолютный рекорд.
Показатели самых популярных игр про Соника в Steam:
- Sonic Frontiers — 13 547 человек (и растёт).
- Sonic Mania — 11 937 человек.
- Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection — 5861 человек.
- Sonic Origins — 2668 человек.
- Sonic Forces — 2058 человек.
- Sonic Generations — 1686 человек.
- Team Sonic Racing — 1056 человек.
- Sonic Adventure 2 — 693 человека.
- Sonic Adventure — 332 человека.
Sonic Frontiers вышла сегодня на ПК и консолях.
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