Sonic Frontiers мощно стартовала в Steam. У неё уже пара рекордов

Критики не остались в восторге от Sonic Frontiers, но отметили, что серия наконец-то нащупала верное направление. Новинка получила неплохие отзывы, хоть многие отмечали, что игру стоило отложить и доработать.

Фанатам же, судя по рейтингу платформера в Steam, вообще всё понравилось. Сейчас положительных оценок от пользователей — 91%. Это один из самых высоких показателей для игр про Соника в магазине. И пиковый онлайн уже превысил 13 тыс. человек и продолжает расти — это абсолютный рекорд.

Показатели самых популярных игр про Соника в Steam:

Sonic Frontiers — 13 547 человек (и растёт). Sonic Mania — 11 937 человек. Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection — 5861 человек. Sonic Origins — 2668 человек. Sonic Forces — 2058 человек. Sonic Generations — 1686 человек. Team Sonic Racing — 1056 человек. Sonic Adventure 2 — 693 человека. Sonic Adventure — 332 человека.

Sonic Frontiers вышла сегодня на ПК и консолях.