Режиссёр «Дэдпула 3» и «Очень странных дел» следом может снять фильм по «Звёздным войнам»

Шон Леви ведёт переговоры с Disney о съёмках нового фильма по вселенной «Звёздных войн». Но даже в случае достижения договорённостей за проект возьмутся не раньше 2025 года.

Сейчас Леви занят на двух проектах: он работает над «Дэдпулом 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом и над финальным сезоном «Очень странных дел». Фильм запланирован к выходу в ноябре 2024 года, а у сериала нет точной даты — съёмки должны стартовать в 2023-м, поэтому запуск ожидается не раньше 2024-го.

Из проектов Леви, помимо «Очень странных дел», стоит отметить фильмы «Проект «Адам», «Главный герой», «Живая сталь», «Розовая пантера» и трилогию «Ночь в музее». Также он снимал третьего «Железного человека».

Disney очень осторожничает с фильмами по Star Wars — с выхода девятого эпизода в 2019 году компания сосредоточилась на съёмках сериалов «Мандалорец», «Андор», «Оби-Ван Кеноби» и других.