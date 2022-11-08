Режиссёр «Дэдпула 3» и «Очень странных дел» следом может снять фильм по «Звёздным войнам»

Шон Леви ведёт переговоры с Disney о съёмках нового фильма по вселенной «Звёздных войн». Но даже в случае достижения договорённостей за проект возьмутся не раньше 2025 года.
Сейчас Леви занят на двух проектах: он работает над «Дэдпулом 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом и над финальным сезоном «Очень странных дел». Фильм запланирован к выходу в ноябре 2024 года, а у сериала нет точной даты — съёмки должны стартовать в 2023-м, поэтому запуск ожидается не раньше 2024-го.
Из проектов Леви, помимо «Очень странных дел», стоит отметить фильмы «Проект «Адам», «Главный герой», «Живая сталь», «Розовая пантера» и трилогию «Ночь в музее». Также он снимал третьего «Железного человека».
Disney очень осторожничает с фильмами по Star Wars — с выхода девятого эпизода в 2019 году компания сосредоточилась на съёмках сериалов «Мандалорец», «Андор», «Оби-Ван Кеноби» и других.
- 8 ноября 2022
-
20:43
-
20:29
-
20:09
-
19:36
-
19:24
-
19:04
-
18:35
-
17:54
-
17:23
-
17:10
-
16:48
-
16:41
-
16:18
-
16:14
-
16:09
-
16:01
-
15:34
-
15:30
-
15:06
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:33
-
14:31
-
14:11
-
14:08
-
14:02
-
13:39
-
13:27
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:41
-
12:14
-
11:42