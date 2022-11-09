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Источник: Киану Ривз вернётся к роли Джона Уика в спин-оффе «Балерина»

Источник: Киану Ривз вернётся к роли Джона Уика в спин-оффе «Балерина»
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Издание Collider сообщило, что актёр Киану Ривз вновь примерит на себя образ Джона Уика в спин-оффе «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Какая роль будет у персонажа в сюжете, неизвестно. По информации издания, Ривз сейчас в Праге, где и проходят съёмки спин-оффа.

К тому же в ленте ожидается появление Иэна Макшейна, который вернётся к роли Уинстона, управляющего отелем «Континенталь». Его роль во всей истории тоже неизвестна.

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Сюжет «Балерины» расскажет историю девушки-киллера, которая отправляется мстить за свою семью. Режиссёром фильма выступит Лен Уайзман, снявший четвёртую часть «Крепкого орешка», а сценарий напишет Шэй Хэттен, работавший над третьей частью «Джона Уика».

Даты выхода у «Балерины» пока что нет.

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