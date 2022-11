Ubisoft не забыла про ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft не отменила многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Об этом компания сообщила на своём сайте. Она отметила, что фанатам не следует переживать — над игрой ведётся активная работа.

Также Ubisoft отметила, что не собирается заниматься ремейками других частей Prince of Persia. Команда хочет сосредоточить силы на The Sands of Time. Несмотря на активную разработку, авторы тайтла пока не готовы назвать его дату релиза.

Ещё Ubisoft пообещала поделиться новой информацией в ближайшее время. Изначально ремейк должен был выйти ещё в январе 2021 года, однако после анонса игру многократно откладывали. Сначала разработкой занимались Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, а потом дело передали в руки Ubisoft Montreal.

Кстати, открытые предзаказы игры Ubisoft отменила и вернула средства всем, кто успел их сделать.