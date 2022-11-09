На настольную игру по The Last of Us собрали почти $ 400 тыс. за несколько часов

В начале ноябре стало известно о разработке настольной игры по The Last of Us под названием The Last of Us: Escape the Dark. Вчера стартовала кампания по сбору денег на Kickstarter. Люди за считаные часы собрали нужную сумму.
Авторы хотели собрать на настолку $ 139 тыс. На данный момент сумма пожертвований составляет почти $ 400 тыс. У настолки уже более 4 тыс. спонсоров. Создатели игры явно порадуются такому ажиотажу и интересу со стороны людей.
Созданием настолки занимается компания Themeborne при поддержке студии Naughty Dog. Игра предложит окунуться в новое приключение Джоэла и Элли. Принять участие в настолке смогут до шести человек. В игре будут две большие игровые карты, знакомые персонажи, карточки с предметами и многое другое.
Kickstarter-кампания закончится через 23 дня. Вероятно, за это время пожертвований будет ещё больше. Даты выхода у настолки пока что нет.
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