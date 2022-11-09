В Китае нашли способ обхода санкций США на поставки мощных процессоров

В начале октября США ввели новые санкции в области передовых процессоров по отношению к Китаю. Они затронули более 28 китайских компаний, которые теперь вынуждены получать специальную лицензию на экспорт. Как отмечали в правительстве США, больше половины заявок будут отклонены — так и случилось. Дело в том, что многие компании зависят от TSMC в Тайване, которая исполняет все наложенные санкции.
Однако крупные проектировщики мощнейших процессоров в Китае вроде Alibaba и Biren Technology уже нашли способ обойти ограничения. Они просто уменьшат производительность чипов до определённых значений, которые не попадают в санкционный лист США. Ущерб от замедления и сопутствующих расходов уже оценивают как минимум в $ 10 млн.
По словам старшего инженера Biren Technology, производительность чипов ограничат приблизительно на 10%. Например, BR100 работал на частоте 640 ГБ/c, а с новыми поставками его замедлят до 576 ГБ/c. Впоследствии крупные китайские компании планируют построить свои заводы по производству передовых чипов, но «на это могут уйти десятки лет».
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