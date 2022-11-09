В ремастер Dark Souls на ПК наконец-то вернули онлайн
Поделиться
From Software наконец-то включила серверы ремастера оригинальной Dark Souls на ПК. Их выключали, чтобы предотвратить эксплойт, который позволял хакерам красть данные во время подключения к миру другого игрока.
Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и понимание. Все онлайн-функции в переиздании Dark Souls на ПК снова исправно работают.
Ранее авторы заявили, что онлайн в Dark Souls: Prepare to Die Edition отключен навсегда. В конце августа 2022 года From Software включила серверы Dark Souls 3 устранили эксплойт, однако в конце сентября вновь сообщали о каких-то проблемах. О разрешении ситуации авторы не сообщали.
Ремастированная версия Dark Souls вышла в 2018 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
14:07
-
13:45
-
13:28
-
13:12
-
12:45
-
12:41
-
12:03
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:28
-
03:54
-
03:01
-
02:00
-
00:13
-
00:00
- 8 ноября 2022
-
23:58
-
20:43
-
20:29
-
20:09
-
19:36
-
19:24
-
19:04
-
18:35
-
17:54
-
17:23
-
17:10
-
16:48
-
16:41
-
16:18
-
16:14
-
16:09
-
16:01
-
15:34
-
15:30
Партнерский контент