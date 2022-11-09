В ремастер Dark Souls на ПК наконец-то вернули онлайн

From Software наконец-то включила серверы ремастера оригинальной Dark Souls на ПК. Их выключали, чтобы предотвратить эксплойт, который позволял хакерам красть данные во время подключения к миру другого игрока.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и понимание. Все онлайн-функции в переиздании Dark Souls на ПК снова исправно работают.

Ранее авторы заявили, что онлайн в Dark Souls: Prepare to Die Edition отключен навсегда. В конце августа 2022 года From Software включила серверы Dark Souls 3 устранили эксплойт, однако в конце сентября вновь сообщали о каких-то проблемах. О разрешении ситуации авторы не сообщали.

Ремастированная версия Dark Souls вышла в 2018 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.