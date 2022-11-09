В Исландии стартовали съёмки четвёртого сезона «Настоящего детектива»

HBO объявила о старте производства четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». 8 ноября состоялся первый съёмочный день шоу в Исландии — авторы показали первое изображение с площадки.

Первый кадр со съёмок четвёртого сезона «Настоящего детектива» Фото: HBO

Сюжет четвёртого сезона расскажет о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».

Главную роль в сериале исполнит Джоди Фостер («Молчание ягнят»), её напарницу сыграет боксёрша Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»). Сценаристами выступят Исса Лопес («Тигры не боятся») и Алан Арриага («Бойтесь ходячих мертвецов»). Дата премьеры четвёртого сезона неизвестна.