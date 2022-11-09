«Твиттер» пытается решить проблему с верификацией аккаунтов — вокруг неё скандал

В «Твиттере» небольшое обновление — в социальной сети обновили систему подтверждения аккаунтов. Теперь вместо одной синей галочки можно будет получить приписку «Официальный». Об этом рассказала менеджер по продукту Эстер Кроуфорд.

Получить такую приписку смогут не все, а лишь крупные СМИ, некоторые общественные деятели, коммерческие компании, партнёры по бизнесу и ведомства. Это означает, что, если у аккаунте есть синяя галочка, не факт, что он получит приписку «Официальный».

Вчера появился слух, что Илон Маск, купивший социальную сеть за $ 44 млрд, хочет сделать её полностью платной. Официальной информации об этом пока что не было, а данные поступили от малоизвестного сайта Platformer, так что лучше относиться к этому со скепсисом.