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Многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 может выйти в 2023 году

Многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 может выйти в 2023 году
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Разработка Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 продвигается точно по плану. Велика вероятность, что вампирский ролевой экшен выйдет уже в 2023 году. Этой информацией поделился генеральный директор Paradox Interactive Фредерик Вестер. Он отметил, что прогресс в разработке игры и увиденный результат очень его вдохновляют. А точную дату релиза проекта издатель озвучит в максимально ближайшее время.

Какая студия сейчас трудится над Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Вестерн не сказал. Ранее над тайтлом работала студия Hardsuit Labs, а также известные геймдизайнеры Крис Авеллон, Брайан Мицода и Кай Клуни. Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 должна выйти на ПК и современных консолях.

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Заглавное фото: Paradox Interactive

Источник: «Чемпионат»

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