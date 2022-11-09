Многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 может выйти в 2023 году

Разработка Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 продвигается точно по плану. Велика вероятность, что вампирский ролевой экшен выйдет уже в 2023 году. Этой информацией поделился генеральный директор Paradox Interactive Фредерик Вестер. Он отметил, что прогресс в разработке игры и увиденный результат очень его вдохновляют. А точную дату релиза проекта издатель озвучит в максимально ближайшее время.
Какая студия сейчас трудится над Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Вестерн не сказал. Ранее над тайтлом работала студия Hardsuit Labs, а также известные геймдизайнеры Крис Авеллон, Брайан Мицода и Кай Клуни. Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 должна выйти на ПК и современных консолях.
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