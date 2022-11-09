Сyberpunk 2077 получила патч 1.61. Что изменилось?

На YouTube-канале MxBenchmarkPC вышло сравнение патчей 1.6 и 1.61 для Cyberpunk 2077. Эксперты тестировали версию игры на ПК с процессором i7 10700F и видеокартой RTX 3080, запустив тайтл в разрешении 1440p и с активированной DLSS 2.4.

В версии 1.61 количество кадров в секунду выше и стабильнее как в игровом процессе, так и в сюжетных эпизодах. Количество FPS в сравнении с патчем 1.6 увеличилось на 3-7 кадров в секунду. Специалисты отмечают, что Cyberpunk 2077 благодаря новому патчу стабильнее работает даже на средних и слабых ПК.

Патч 1.61 вышел 8 ноября. В нём разработчики устранили массу технических ошибок, уделив особенное внимание багам в квестах. Ещё CD Projekt RED добавила поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 для ПК, PS5 и Xbox Series. Она позволяет масштабировать картинку и улучшать её качество.