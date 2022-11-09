В Street Fighter 6 можно делать крутые комбо, нажимая на все кнопки подряд

Capcom исполнит мечту практически всех непрофессиональных игроков в файтинги. В Street Fighter 6 разработчики добавят новую схему управления, которая позволит делать различные комбо и применять способности героев, нажимая кнопки невпопад. Она получила название «Динамическая схема управления».
Как рассказал геймдиректор файтинга Такаюки Накаяма, авторы хотели поощрять тех игроков, кто предпочитает просто нажимать на кнопки геймпада, а не заучивать приёмы и комбинации.
Когда игроки нажимают все кнопки подряд в обычном файтинге, у них редко получаются какие-то комбинации или приёмы. Мы хотели сделать из этого целую механику, чтобы случайное нажатие кнопок приводило к чему-то интересному.
Накаяма объяснил, как именно будет работать схема. Например, если боец находится далеко от противника, то нажатие случайных кнопок, скорее всего, приведёт к какой-нибудь дальней атаке вроде огненного шара или его аналога. А если персонажи находятся близко друг к другу, то здесь пользователь может рассчитывать на целые комбинации.
При этом «Динамическая схема управления» будет работать только против ботов, ведь она бы попросту разрушила весь баланс в мультиплеере. Опробовать новую механику в Street Fighter 6 можно будет в 2023 году на всех консолях и ПК.
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