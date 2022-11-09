Джейсон Момоа: мы снимем фильм моей мечты в киновселенной DC

В конце октября Джеймс Ганн и его давний партнёр Питер Сафран стали кураторами супергеройской киновселенной DC. Ганн давно зарекомендовал себя как хороший режиссёр, чьё видение фильмов по комиксам откликается в сердцах многих фанатов и актёров.
Исполнитель роли Аквамена в киновселенной DC Джейсон Момоа недавно заявил, что благодаря Ганну и Сафрану наконец исполнится его давняя мечта.
Я искренне рад, что мистер Ганн и Питер Сафран теперь у руля DC Studios. Впереди нас ждёт много классных фильмов. И одна из моих мечт под их руководством наконец осуществится. Так что следите за новостями.
Что именно подразумевает Момоа под своей мечтой, пока неясно. В 2023 году выйдет супергеройский блокбастер «Аквамен и потерянное царство» — Джейсон вернётся к роли «Короля семи морей». Первая картина об Аквамене вышла в 2018-м и стала самым кассовым фильмом вселенной DC, собрав в мировом прокате $ 1,14 млрд.
Джеймс Ганн и Питер Сафран пока не раскрывали своих планов по развитию кинокомиксов по вселенной DC.
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