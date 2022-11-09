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Ubisoft отвергла слухи о полном уходе из России

Ubisoft отвергла слухи о полном уходе из России
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8 ноября в сообществе «Коллекционеры видеоигр» со ссылкой на свои источники заявили, что Ubisoft полностью ушла из России. Компания якобы решила полностью остановить свою деятельность в РФ и закрыла российский офис ещё 1 ноября.

Представители Ubisoft на запрос РБК назвали «слухами» информацию о том, что компания полностью ушла из России. Сотрудники одной из крупных российских киберспортивных команд также заявили, что к ним не поступало никакой информации о полном уходе Ubisoft из России.

Таким образом, Ubisoft отвергла полный уход из России. При этом французская компания прекратила продажи своих игр и других продуктов ещё в марте. О возможной дате возвращения в РФ корпорация не сообщала.

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Теги Чемп.Play Игры Ubisoft •••

Заглавное фото: Ubisoft

Источник: РБК

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