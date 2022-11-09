Источник: ремейк «Принца Персии» был полностью готов к выпуску

Датамайнер Лэнс МакДональд рассказал довольно необычную историю о ремейке Prince of Persia. Оказывается, до очередного переноса на неопределённый срок Ubisoft успела отправить игру «на золото», пройти сертификацию Sony и даже загрузить проект на серверы PlayStation Network. Некоторым пользователям даже удалось получить доступ к билду, используя ключи шифрования, которые они получили за предзаказ.

Почему Ubisoft в итоге отказалась от релиза игры, неизвестно. Сам МакДональд предполагает, что дело может быть в каких-нибудь юридических проблемах из-за истечения лицензий. Кроме того, он допускает, что компания планировала выпустить огромный патч первого дня, который исправил бы большинство проблем ремейка, однако не успевала в срок.

В результате Ubisoft решила перенести игру на неопределённый срок и передать разработку своей флагманской студии в Монреале. У ремейка «Принца Персии» до сих пор нет даты выхода.