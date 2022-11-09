Продюсера культовой «Клиники» обвинили в сексуальном насилии

Продюсера и сценариста знакового сериала «Клиника» Эрика Вейнберга обвиняют в сексуальном насилии и домогательствах. На него подали в суд две женщины. По их словам, Вейнберг в 2019 году заманивал их домой, где и совершал преступления.
В общей сложности на продюсера завели 18 уголовных дел. Все они связаны с сексуальным насилием и домогательствами, которые были совершены в период с 2014-го по 2019-й год. При этом Вейнберг свою вину отрицает.
Впервые Эрика арестовали в июле этого года, обвинив в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Тогда его отпустили, но 25 октября вновь заключили под стражу — судья признал обвиняемого опасным для общества и отменил залог в размере $ 5 млн.
Культовая «Клиника» начала выходить в 2001 году, продержавшись девять сезонов. В шоу рассказывается о нескольких молодых врачах, которые, начав работать в лечебном заведении, познают тонкости профессии, много иронизируют и познают радости и горести жизни.
Эрик Вейнберг также приложил руку к сериалам «Блудливая Калифорния» и «Уилфред».
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