За три месяца до релиза авторы God of War Ragnarok считали игру полным провалом

За три месяца до релиза God of War Ragnarok разработчики буквально сходили с ума, думая, что сиквел выйдет хуже оригинальной God of War 2018 года. Геймдиректор Эрик Уильямс недавно рассказал, как он с коллегами во время производства сохраняли мотивацию и не поддавались давлению, которое связано с отвественностью перед игроками.

По словам Уильямса, буквально три месяца назад команда авторов считала, что сиквел не дотягивает до игры 2018 года. Они не понимали, что делать дальше. Эрик искренне их благодарит за проделанную работу и заявляет, что хотел бы вернуться в то время, чтобы вновь испытать это напряжение, но уже зная, что критики и игроки в полном восторге от новых приключений Кратоса и Атрея.

Всё, что я могу им сейчас сказать, — это «Спасибо». Три месяца назад они были в ужасе: «Чёрт возьми, игра не очень хороша. Что мы будем делать?». Я даже не могу представить, что они чувствуют сегодня, когда игру уже похвалили все.

Santa Monica изначально хотела превратить новую сагу в трилогию, но в итоге топ-менеджеры решили уложить историю в две части. При этом сюжет сокращать не стали, но некоторые элементы «были изменены для ускорения темпа повествования».