Веб-версия Apple TV+ больше не работает в России

Веб-версия Apple TV+ перестала открываться у российских пользователей. На эту проблему первым обратило внимание издание Rozetked. Сервис закрывает вход на сайт надписью «Не удаётся найти запрашиваемую страницу». Войти невозможно даже с включённым VPN.

При этом приложение продолжает функционировать на мобильных устройствах, смарт ТВ и на PlayStation 5. Журналисты DTF также выяснили, что Apple TV+ функционирует на территории Беларуси.

Фото: Apple

Клиент Apple TV+ в России не работает и на Mac. При входе в сервис российские пользователи «Маков» могут наблюдать бесконечную загрузку.

Почему веб-версия сервиса перестала работать у российских пользователей, пока неизвестно. Apple никак не прокомментировал ситуацию.

Недавно Apple запустила бесплатную раздачу двух месяцев подписки на стриминговый сервис Apple TV +. Акция действует и в России.