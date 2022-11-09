Веб-версия Apple TV+ больше не работает в России

Веб-версия Apple TV+ перестала открываться у российских пользователей. На эту проблему первым обратило внимание издание Rozetked. Сервис закрывает вход на сайт надписью «Не удаётся найти запрашиваемую страницу». Войти невозможно даже с включённым VPN.
При этом приложение продолжает функционировать на мобильных устройствах, смарт ТВ и на PlayStation 5. Журналисты DTF также выяснили, что Apple TV+ функционирует на территории Беларуси.
Фото: Apple
Клиент Apple TV+ в России не работает и на Mac. При входе в сервис российские пользователи «Маков» могут наблюдать бесконечную загрузку.
Почему веб-версия сервиса перестала работать у российских пользователей, пока неизвестно. Apple никак не прокомментировал ситуацию.
Недавно Apple запустила бесплатную раздачу двух месяцев подписки на стриминговый сервис Apple TV +. Акция действует и в России.
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