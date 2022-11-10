Изначально сиквел «Чёрной пантеры» должен был идти около пяти часов

Недавно Летиша Райт, известная по роли Шури в фильмах Marvel Studios, рассказала, что первоначальный сценарий фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» занимал около 300 страниц.

По словам Райт, когда Чедвик Боузман узнал об этом, он в шутку высмеял решение режиссёра Райана Куглера сделать ленту такой продолжительной.

Я помню, как Чедвик узнал о первоначальной продолжительности фильма. Он считал, что это очень долго, потому что сценарий был расписан на целых 300 страниц. В этом работа Райана. Он разрабатывал сценарий, а затем отправлял его Чедвику.

Издание Comic Book Resources подсчитало, что если одна страница занимает примерно одну минуту экранного времени, то изначально лента должна была идти 300 минут, или ровно пять часов. Конечно, такой фильм никто не стал бы смотреть, поэтому его длительность уменьшили.

Премьера ленты в мире состоится 11 ноября, но не в России.