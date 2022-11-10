В разработку запущен фильм о жизни рэпера Снуп Догга

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Universal Pictures запустила в разработку биографический фильм об известном рэпере Снуп Догге.

Сам музыкант выступит продюсером ленты, а снимет фильм Аллен Хьюз. Сценаристом был выбран Джо Роберт Коул, работавший над первой «Чёрной пантерой». Сам Догг отметил, что долго ждал, когда можно будет начать работать над проектом.

Я долго ждал, чтобы начать этот проект, потому что хотел выбрать правильного режиссёра, идеального сценариста и величайшую кинокомпанию, с которой я мог бы сотрудничать. Она должна показать моё наследие.

Постановщик будущего байопика Аллен Хьюз отметил, что Снуп Догг — одна из самых важных и интересных личностей в музыкальном мире. Продажи альбомов рэпера превышают 35 млн. Он получил известность в начале 1990-х годов благодаря сотрудничеству с Dr. Dre и двум альбомам: Doggystyle и The Doggfather.

Производство картины начнётся в 2023 году, даты выхода у неё пока нет.