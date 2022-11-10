Источник: Том Холланд подписал контракт на новую трилогию «Человека-паука» и не только

После выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой» у Тома Холланда закончился контракт с Marvel Studios. Долгое время актёр его не продлевал, однако, согласно информации издания The Cosmic Circus, Холланд всё же заключил новый контракт с компанией.
Более того, этот контракт подразумевает новую трилогию про Человека-паука, то есть «Человек-паук 4», «Человек-паук 5» и «Человек-паук 6». К тому же актёр якобы также появится в других важных фильмах Marvel Studios. В их числе пятые и шестые части «Мстителей».
Некоторые инсайдеры сообщили, что Холланд появится в роли Человека-паука и в некоторых сериалах для Disney+, в том числе и в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». Редакторы издания The Cosmic Circus отвергли информацию и назвали её ложной.
Судя по всему, новая трилогия расскажет о взрослой жизни Питера Паркера. В финале «Нет пути домой» он переехал в съёмную квартиру — с этого момента начнётся новый этап в жизни парня. Ему предстоит как встретить новых друзей, так и нажить врагов.
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