Источник: Том Холланд подписал контракт на новую трилогию «Человека-паука» и не только

После выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой» у Тома Холланда закончился контракт с Marvel Studios. Долгое время актёр его не продлевал, однако, согласно информации издания The Cosmic Circus, Холланд всё же заключил новый контракт с компанией.

Более того, этот контракт подразумевает новую трилогию про Человека-паука, то есть «Человек-паук 4», «Человек-паук 5» и «Человек-паук 6». К тому же актёр якобы также появится в других важных фильмах Marvel Studios. В их числе пятые и шестые части «Мстителей».

Новость по теме Изначально сиквел «Чёрной пантеры» должен был идти около пяти часов

Некоторые инсайдеры сообщили, что Холланд появится в роли Человека-паука и в некоторых сериалах для Disney+, в том числе и в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». Редакторы издания The Cosmic Circus отвергли информацию и назвали её ложной.

Судя по всему, новая трилогия расскажет о взрослой жизни Питера Паркера. В финале «Нет пути домой» он переехал в съёмную квартиру — с этого момента начнётся новый этап в жизни парня. Ему предстоит как встретить новых друзей, так и нажить врагов.