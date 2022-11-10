Анонсирована Project: The Perceiver — китайский экшен с боями в духе Sekiro

Компания Papergames и студия 17ZHE анонсировали Project: The Perceiver. Судя по первому трейлеру, разработчики вдохновлялись боевой системой Sekiro: Shadows Die Twice от From Software.
В ролике можно увидеть, как персонаж сражается с противниками. Боевая система с её своевременными моментами парирования действительно напоминает Sekiro: Shadows Die Twice, хотя в целом у Project: The Perceiver есть собственный стиль.
Также в геймплейный трейлер попала битва с боссом. В основе боя — парирование и ответные атаки.
Разработчики позиционируют проект как экшен от третьего лица в открытом мире. Также в тайтле будут элементы паркура. Всего будет три главных героя: на сайте игры пока что есть только два персонажа. Третьего, вероятно, добавят позже.
Игру как минимум выпустят на PS4 и PS5, но пока нет даже примерной даты выхода.
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