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«Нас бросили под автобус». Стивен Спилберг — о выходе фильмов только в онлайне

«Нас бросили под автобус». Стивен Спилберг — о выходе фильмов только в онлайне
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Культовые режиссёры продолжают жаловаться на «ужасное пандемийное время», когда им приходилось выпускать блокбастеры не в кинотеатрах, а в цифровых сервисах. В недавнем интервью The New York Times Стивен Спилберг заявил, что его коллег буквально «бросили под автобус», заставив отправлять свои ленты на полки онлайн-кинотеатров.

Пандемия предоставила стримингам возможность поднять свою аудиторию до рекордного уровня, а также бросить некоторых моих лучших друзей-режиссёров под автобус, поскольку их фильмы бесцеремонно не пускали в кинотеатры.

При этом сам режиссёр не считает, что цифровые сервисы полностью заменят обычные кинотеатры. По его словам, в конечном итоге зрители вернутся к фильмам на больших экранах, однако он не отрицает, что некоторым лентам действительно лучше выходить только в онлайне.

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