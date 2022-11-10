«Нас бросили под автобус». Стивен Спилберг — о выходе фильмов только в онлайне
Поделиться
Культовые режиссёры продолжают жаловаться на «ужасное пандемийное время», когда им приходилось выпускать блокбастеры не в кинотеатрах, а в цифровых сервисах. В недавнем интервью The New York Times Стивен Спилберг заявил, что его коллег буквально «бросили под автобус», заставив отправлять свои ленты на полки онлайн-кинотеатров.
Пандемия предоставила стримингам возможность поднять свою аудиторию до рекордного уровня, а также бросить некоторых моих лучших друзей-режиссёров под автобус, поскольку их фильмы бесцеремонно не пускали в кинотеатры.
При этом сам режиссёр не считает, что цифровые сервисы полностью заменят обычные кинотеатры. По его словам, в конечном итоге зрители вернутся к фильмам на больших экранах, однако он не отрицает, что некоторым лентам действительно лучше выходить только в онлайне.
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
13:17
-
13:07
-
12:41
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:35
- 9 ноября 2022
-
22:23
-
21:40
-
21:35
-
21:25
-
20:58
-
20:17
-
19:51
-
19:46
-
19:25
-
18:47
-
17:59
-
17:57
-
17:21
-
17:07
-
16:45
-
16:42
-
16:02
-
15:56
-
15:36
-
15:16
-
14:42
-
14:38
-
14:07
-
13:45
-
13:28
-
13:12
Партнерский контент