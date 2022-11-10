Геймпад Razer для PS5 и ПК за 15 тыс. рублей не оснастят базовой функцией

Razer на своём сайте анонсировала выпуск геймпада Wolverine V2 Pro. Этот контроллер был разработан по официальной лицензии Sony, его можно использовать на PS5 и ПК. Цена геймпада — $ 250 (примерно 15 тыс. рублей).

Геймпад можно использовать как с проводным подключением, так и без него. Беспроводное соединение работает с частотой 2,4 ГГц. Создатели устройства оснастили его жизненным циклом в 3 млн нажатий для большей долговечности. Контроллер также оснащён шестью кнопками, а задние бамперы можно настроить под себя. К тому же в геймпаде можно менять ход стиков и сделать его более удобным для игры в определённый жанр.

Конечно, в Wolverine V2 Pro есть и RGB-подсветка. Куда уж Razer без неё.

Фото: Razer

Фото: Razer

Фото: Razer

Фото: Razer

Важно отметить, что в геймпаде нет вибрации, совсем. Razer указала, что профессиональные геймеры редко включают вибрацию, поэтому её решили убрать вовсе. По словам компании, функция может негативно влиять на точность при игре.

Дата выхода устройства пока неизвестна.