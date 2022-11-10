Фото: Борис Ельцин в пятом сезоне сериала «Корона»

9 ноября вышел пятый сезон сериала «Корона», рассказывающий о правлении королевы Елизаветы II. Для российских зрителей он примечателен тем, что в нём появился Борис Ельцин — первый президент Российской Федерации. В шоу его сыграл Анатолий Котенёв, известный по фильмам «Метро» и «Время первых».

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Пятый сезон «Короны» уже доступен на Netflix. Основной сюжетной линией продолжения стали события 1990-х годов, в том числе развод принца Чарльза и леди Дианы, а также встреча королевы с Борисом Ельциным.

В планах создателей закончить сериал после шестого сезона — на них также повлияла смерть королевы Елизаветы II в начале сентября. Саму женщину в шоу играют разные актрисы в зависимости от эпохи: сперва роль исполняла Клэр Фой, затем Оливия Колман, а прямо сейчас в образе оказалась Имельда Стонтон.