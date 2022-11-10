Расписание первого дня плей-офф IEM Rio Major 2022 — чемпионата мира по CS:GO
Поделиться
10 ноября в Бразилии стартует финальная стадия главного турнира по шутеру Counter-Strike — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 с призовым фондом в размере $ 1,25 млн.
Сегодня состоятся две четвертьфинальные серии с участием российских коллективов. Поскольку ивент проходит по стандартной олимпийской системе, победители матчей выйдут в полуфинал, а проигравшие закончат выступление на пятом-восьмом месте, заработав по $ 45 тыс. призовых.
Фото: ESL
Расписание матчей плей-офф IEM Rio Major 2022 по CS:GO:
- 10 ноября, 20:00. Fnatic (Европа) — Outsiders / Virtus.pro (Россия);
- 10 ноября, 23:30. Cloud9 (Россия) — MOUZ (Европа).
Все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Время начала матчей указано московское.
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
14:51
-
14:31
-
14:11
-
14:02
-
13:59
-
13:38
-
13:33
-
13:27
-
13:17
-
13:07
-
12:41
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:35
- 9 ноября 2022
-
22:23
-
21:40
-
21:35
-
21:25
-
20:58
-
20:17
-
19:51
-
19:46
-
19:25
-
18:47
-
17:59
-
17:57
-
17:21
-
17:07
-
16:45
-
16:42
-
16:02
-
15:56
Партнерский контент