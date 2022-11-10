Расписание первого дня плей-офф IEM Rio Major 2022 — чемпионата мира по CS:GO

10 ноября в Бразилии стартует финальная стадия главного турнира по шутеру Counter-Strike — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 с призовым фондом в размере $ 1,25 млн.

Сегодня состоятся две четвертьфинальные серии с участием российских коллективов. Поскольку ивент проходит по стандартной олимпийской системе, победители матчей выйдут в полуфинал, а проигравшие закончат выступление на пятом-восьмом месте, заработав по $ 45 тыс. призовых.

Фото: ESL

Расписание матчей плей-офф IEM Rio Major 2022 по CS:GO:

10 ноября, 20:00. Fnatic (Европа) — Outsiders / Virtus.pro (Россия);

10 ноября, 23:30. Cloud9 (Россия) — MOUZ (Европа).

Все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Время начала матчей указано московское.