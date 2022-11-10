Две русскоязычные команды прошли в финал чемпионата мира по PUBG. NAVI — с первого места

Российский состав Natus Vincere по «королевской битве» PUBG: Battlegrounds победил в группе верхней сетки на турнире PUBG Global Championship 2022 в Дубае.
Три победы в отдельных матчах и 93 очка — такой результат позволил NAVI гарантировать себе место в финальном этапе главного чемпионата по PUBG.
Там же сыграет и состав арабского клуба Twisted Minds, за который выступают два россиянина и два украинца, — он занял пятое место в предварительном этапе.
Результат верхней сетки PGC 2022
Фото: Twire.gg
Российская команда Question Mark осталась на предпоследней позиции в верхней сетке, но ещё сохраняет шансы выйти в финал. Для этого нужно либо попасть в топ-4 нижней сетки (12–13 ноября), либо выиграть один из стыковых матчей 14 ноября.
Чемпионат мира PUBG Global Championship 2022 проходит в столице ОАЭ с 1 по 20 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 2 млн.
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