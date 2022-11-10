Две русскоязычные команды прошли в финал чемпионата мира по PUBG. NAVI — с первого места

Российский состав Natus Vincere по «королевской битве» PUBG: Battlegrounds победил в группе верхней сетки на турнире PUBG Global Championship 2022 в Дубае.

Три победы в отдельных матчах и 93 очка — такой результат позволил NAVI гарантировать себе место в финальном этапе главного чемпионата по PUBG.

Там же сыграет и состав арабского клуба Twisted Minds, за который выступают два россиянина и два украинца, — он занял пятое место в предварительном этапе.

Результат верхней сетки PGC 2022 Фото: Twire.gg

Российская команда Question Mark осталась на предпоследней позиции в верхней сетке, но ещё сохраняет шансы выйти в финал. Для этого нужно либо попасть в топ-4 нижней сетки (12–13 ноября), либо выиграть один из стыковых матчей 14 ноября.

Чемпионат мира PUBG Global Championship 2022 проходит в столице ОАЭ с 1 по 20 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 2 млн.