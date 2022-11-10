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Фото: злой, довольный и задумчивый Райан Гослинг на съёмках фильма «Каскадёр»

Фото: злой, довольный и задумчивый Райан Гослинг на съёмках фильма «Каскадёр»
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Газета Daily Mail опубликовала несколько свежих фотографий со съёмочного процесса фильма The Fall Guy. На них можно увидеть исполнителя главной роли Райана Гослинга.

На кадрах можно увидеть Гослинга с разными эмоциями. Где-то он делает злобное лицо, где-то довольное, также есть фото и с задумчивым актёром. А ещё на нём ярко-жёлтый наряд.

Довольный Райан Гослинг

Довольный Райан Гослинг

Фото: Daily Mail

Грустный Райан Гослинг

Грустный Райан Гослинг

Фото: Daily Mail

Злой Райан Гослинг

Злой Райан Гослинг

Фото: Daily Mail

Задумчивый Райан Гослинг

Задумчивый Райан Гослинг

Фото: Daily Mail

Фильм The Fall Guy основан на сериале «Каскадёры», выходившем с 1981 по 1986 год. История расскажет о голливудском актёре, который подрабатывал частным детективом и охотником за головами. Режиссёром ленты выступает Дэвид Литч, снявший второго «Дэдпула», боевик «Быстрее пули» и другие ленты.

Сколько продлятся съёмки, неизвестно. Даты выхода у The Fall Guy пока что нет.

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