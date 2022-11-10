Фото: злой, довольный и задумчивый Райан Гослинг на съёмках фильма «Каскадёр»

Газета Daily Mail опубликовала несколько свежих фотографий со съёмочного процесса фильма The Fall Guy. На них можно увидеть исполнителя главной роли Райана Гослинга.
На кадрах можно увидеть Гослинга с разными эмоциями. Где-то он делает злобное лицо, где-то довольное, также есть фото и с задумчивым актёром. А ещё на нём ярко-жёлтый наряд.
Довольный Райан Гослинг
Фото: Daily Mail
Грустный Райан Гослинг
Фото: Daily Mail
Злой Райан Гослинг
Фото: Daily Mail
Задумчивый Райан Гослинг
Фото: Daily Mail
Фильм The Fall Guy основан на сериале «Каскадёры», выходившем с 1981 по 1986 год. История расскажет о голливудском актёре, который подрабатывал частным детективом и охотником за головами. Режиссёром ленты выступает Дэвид Литч, снявший второго «Дэдпула», боевик «Быстрее пули» и другие ленты.
Сколько продлятся съёмки, неизвестно. Даты выхода у The Fall Guy пока что нет.
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