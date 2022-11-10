Дипфейк: Мадса Миккельсена превратили в шикарного Геральта из сериала «Ведьмак»

Энтузиаст с YouTube-канала stryder HD с помощью технологии синтеза изображения Deepfake показал, насколько хорош Мадс Миккельсен в главной роли в сериале «Ведьмак». Он заменил Генри Кавилла на Мадса в нескольких сценах, в них датский актёр вписывается максимально гармонично.
Технология Deepfake начала набирать популярность ещё в 2017-м, когда на Reddit и в «Твиттере» начали распространяться шутливые ролики из различных фильмов, где лица оригинальных актёров заменили лицами других артистов.
В конце октября Генри Кавилл объявил об уходе из сериала «Ведьмак». С четвёртого сезона Геральта из Ривии в шоу Netflix будет играть Лиам Хемсворт, наиболее известный по «Голодным играм». Кавилл попрощался с героем и отметил, что Хемсворт обладает удивительной глубиной и зрителям будет приятно «погружаться» в него.
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