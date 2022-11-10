Странности Илона Маска продолжаются: сотрудников «Твиттера» вынуждают выходить из дома

После покупки «Твиттера» Илон Маск успел сделать некоторые неординарные действия, которые не получили одобрения со стороны людей. Сначала массовые увольнения, затем обновлённая система верификации, которую, кстати, почти тут же убрали, а теперь дело коснулось сотрудников соцсети.

По информации издания The Verge, сотрудникам компании пришло письмо от Илона Маска, в котором миллиардер запретил удалённую работу — изменения вступили в силу с сегодняшнего дня. В письме миллиардер отметил, что каждому сотруднику придётся находиться в офисе не менее 40 часов в неделю.

Выйти на удалённую работу смогут лишь те, кому это разрешит сделать сам Маск. Каждый случай он будет рассматривать самостоятельно. Миллиардер отметил, что для успеха придётся много работать. Также он призвал готовиться к «тяжёлым временам».