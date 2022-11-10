Культовых «Героев 3» перенесут в формат настольной игры

Польская студия Archon, которая ранее выпустила настолки по Masters of the Universe и Wolfenstein 3D, презентовала лицензионную настольную игру Heroes of Might and Magic 3: The Board Game.
Авторы запустят kickstarter-кампанию по сбору средств на проект уже 15 ноября. Archon планирует собрать € 50 тыс.
За базовый взнос в размере € 75 игроки получат основную игру и эксклюзивное расширение. За € 119 пользователям предоставят бонус в виде нескольких дополнительных миниатюр. За € 169 подарят расширение Battlefield и дополнения для фракций Fortress и Rampart. А те, кто внесёт € 199, сверху получат эксклюзивные постеры и артбук.
Настольная Heroes of Might and Magic 3 рассчитана на 1-4 игроков, каждая игровая сессия рассчитана на два часа. Пользователи получат разные фракции героев, а также меняющуюся игровую карту. Как и в оригинальной видеоигре, игроки смогут прокачивать своего персонажа, организовывать собственную армию и искать различный лут.
Оригинальная Heroes of Might and Magic 3 вышла в 1999 году на ПК. Настольную версию обещают выпустить в декабре 2023 года.
- 10 ноября 2022
-
16:27
-
16:17
-
15:59
-
15:33
-
15:03
-
14:51
-
14:31
-
14:11
-
14:02
-
13:59
-
13:38
-
13:33
-
13:27
-
13:17
-
13:07
-
12:41
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:35
- 9 ноября 2022
-
22:23
-
21:40
-
21:35
-
21:25
-
20:58
-
20:17
-
19:51
-
19:46
-
19:25
-
18:47
-
17:59
-
17:57
-
17:21