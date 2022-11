Культовых «Героев 3» перенесут в формат настольной игры

Польская студия Archon, которая ранее выпустила настолки по Masters of the Universe и Wolfenstein 3D, презентовала лицензионную настольную игру Heroes of Might and Magic 3: The Board Game.

Авторы запустят kickstarter-кампанию по сбору средств на проект уже 15 ноября. Archon планирует собрать € 50 тыс.

За базовый взнос в размере € 75 игроки получат основную игру и эксклюзивное расширение. За € 119 пользователям предоставят бонус в виде нескольких дополнительных миниатюр. За € 169 подарят расширение Battlefield и дополнения для фракций Fortress и Rampart. А те, кто внесёт € 199, сверху получат эксклюзивные постеры и артбук.

Настольная Heroes of Might and Magic 3 рассчитана на 1-4 игроков, каждая игровая сессия рассчитана на два часа. Пользователи получат разные фракции героев, а также меняющуюся игровую карту. Как и в оригинальной видеоигре, игроки смогут прокачивать своего персонажа, организовывать собственную армию и искать различный лут.

Оригинальная Heroes of Might and Magic 3 вышла в 1999 году на ПК. Настольную версию обещают выпустить в декабре 2023 года.