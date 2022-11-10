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Покупатели коллекционной God of War Ragnarok остались без игры

Покупатели коллекционной God of War Ragnarok остались без игры
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Многие покупатели коллекционных и физических изданий God of War Ragnarok жалуются на отсутствие в коробках стилбука и кода на загрузку игры. Sony изначально предупреждала, что в коллекционных комплектах за $ 200 не будет диска, вместо него должен лежать код для активации приключения на PS4 или PS5.

Некоторым покупателям в коробочную версию положили два ваучера для активации DLC с внутриигровыми бонусами.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Sony пока никак не прокомментировала ситуацию. Этой осенью с подобной проблемой столкнулись покупатели коллекционного издания ремейка The Last of Us. Заказчики коллекционки Firefly Edition за $ 99 в сентябре сообщали, что они получили повреждённые диски с игрой. Видимо, диски пришли в негодное состояние из-за того, что издание доставляли в оригинальной картонной коробке без дополнительной защиты.

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God of War Ragnarok вышла 9 ноября на PS5 и PS4.

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