RTX 4080 уже протестировали в самых требовательных играх

Инсайдер под ником Chiphell поделился данными с первых тестов RTX 4080. Он сравнил видеокарту с флагманской RTX 4090 и протестировал её в ряде топовых игр.

RTX 4080 работает в среднем на 15-38% медленнее более дорогой RTX 4090. На самых максимальных настройках в Cyberpunk 2077 ещё не вышедшая видеокарта в среднем выдаёт 82 FPS, при этом ускоритель легко справляется с трассировкой лучей и с апскейлом DLSS при разрешении 4K. Тест игры проводился в режиме «Качество». В разрешении 1440p фреймрейт в игре достиг 116 FPS.

Сравнение топовых видеокарт на «пределе» Фото: Videocardz

Сравнение топовых видеокарт в формате 1440p Фото: Videocardz

Сравнение RTX 4080 с RTX 4090 в современных играх

Forza Horizon 5:

RTX 4080 — 127 FPS;

RTX 4090 — 147 FPS.

Shadow of the Tomb Raider:

RTX 4080 — 129 FPS;

RTX 4090 — 179 FPS.

Red Dead Redemption 2:

RTX 4080 — 99 FPS;

RTX 4090 — 129 FPS.

Cyberpunk 2077:

RTX 4080 — 83 FPS;

RTX 4090 — 111 FPS.

Call of Duty: Modern Warfare 2:

RTX 4080 — 100 FPS;

RTX 4090 — 137 FPS.

RTX 4080 должна поступить в продажу 16 ноября за $ 1199 (73 тыс. рублей). RTX 4090 вышла 12 октября — в России цены на неё начинаются от 140 тыс. рублей.