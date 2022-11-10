Авторы «Унесённых призраками» поработают над «Звёздными войнами»
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Знаменитая японская студия Ghibli, наиболее известная по аниме «Унесённые призраками» и «Ветер крепчает», объявила о сотрудничестве с компанией LucasFilm, которая курирует вселенную по «Звёздным войнам». Пока точно неизвестно, какие совместные проекты хотят реализовать партнёры.
LucasFilm уже сотрудничала с японскими анимационными студиями — Kinema Citrus, Trigger, Production I.G и другие азиатские аниматоры приложили руку к первому сезону сборника короткометражек «Звёздные войны: Видения». Вероятно, к работе над вторым сезоном привлекли и Ghibli.
Первый сезон «Звёздных войн: Видения» зрители приняли довольно тепло. На Rotten Tometoes он получил 96% от критиков и 67% от зрителей. Второй должен выйти в 2023 году.
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