Вышел первый трейлер «Джона Уика 4» с Киану Ривзом
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Lionsgate опубликовала первый трейлер «Джона Уика 4». Пока что видео можно посмотреть лишь по прямой ссылке — возможно, кинокомпания опубликовала его раньше времени. Премьера ленты состоится 24 марта 2023 года.
«Джон Уик 4» продолжит историю наёмного киллера по кличке Баба-яга. По сюжету фильма Джон пытается отойти от дел и жить мирной жизнью. Однако в какой-то момент с ним связывается его давний знакомый из криминального синдиката и вновь втягивает его в неприятности.
Главную роль в четвёртой картине вновь исполнил Киану Ривз. Помимо него, в фильме сыграли Иэн Макшейн («Джон Уик 3»), Донни Йен («Ип Ман»), Хироюки Санада («Мир Дикого Запада», «Мортал Комбат») и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). В режиссёрское кресло вернулся Чад Стахелски.
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