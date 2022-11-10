Дебютный тизер сериала «Ведьмак: Происхождение» — приквела «Ведьмака»

Netflix презентовал тизер-трейлер четырёхсерийного шоу «Ведьмак: Происхождение». События сериала развернутся в эльфийском мире за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, тогда же появились первые ведьмаки. Премьера приквела состоится в онлайн-кинотеатре 25 декабря.
Главные роли в «Ведьмаке: Происхождение» сыграли Мишель Йео («Всё везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), София Браун («Красавица и чудовище» 2017 года) и Лоуренс О’Фуаран («Игра престолов») и другие. Продюсером и сценаристом шоу выступает Деклан Де Барра — он работал и над оригинальным сериалом «Ведьмак».
В конце октября стало известно, что Генри Кавилл уходит из сериала «Ведьмак». С четвёртого сезона Геральта из Ривии в шоу Netflix будет играть Лиам Хемсворт, наиболее известный по «Голодным играм». Лиам проходил кастинг на главную роль в шоу ещё в 2018-м.
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