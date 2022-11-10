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Раскрыто будущее Battlefield 2042: бесплатный доступ, классы и новый контент

Раскрыто будущее Battlefield 2042: бесплатный доступ, классы и новый контент
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DICE рассказала о будущем Battlefield 2042. Мы тезисно пересказываем самое главное из публикации разработчиков.

  • Классы вернут лишь в начале 2023 года, когда выйдет крупное обновление третьего сезона;
  • третий сезон должен стартовать 22 ноября, а крупное обновление ожидается где-то в январе. Но планы могут измениться, сама DICE пока говорит лишь о запуске через несколько недель;
  • наполнение сезона обычное: новая карта, две переделанные старые карты (Manifest на старте сезона и Breakaway позже), новое оружие, оружие из хранилища Portal (XM8 и А-91), новый персонаж, новая техника и новый боевой пропуск;
  • со стартом третьего сезона, скорее всего 22 ноября, игру добавят в подписку EA Play;
  • в декабре пройдут бесплатные выходные шутера: на ПК с 1 по 4 декабря, на Xbox с 1 по 5 декабря, а на PlayStation – с 16 по 23 декабря.

Вдобавок разработчики подтвердили, что четвёртый сезон не станет заключительным — по крайней мере, по части наполнения контента ожидается что-то новое и после обещанного сезона. Работа над новым контентом уже началась.

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